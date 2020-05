Wien (www.aktiencheck.de) - Noch im Februar und März hatte Russland Ärzteteams und Schutzausrüstung in den Iran, nach Italien und in weitere Länder geschickt, um diese in der Schlacht gegen die COVID-19-Pandemie zu unterstützen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".In weiterer Folge hätten die OPEC, Russland und weitere Ölexporteure drastische Kürzungen bei der Ölproduktion vereinbart. Diese würden aber erst nach und nach greifen. Statt wie eigentlich geplant für Infrastrukturinvestitionen und Armutsabbau würden die Mittel aus dem staatlichen Reservefonds nun wohl bis auf Weiteres vor allem dafür benötigt, Budgetlöcher zu stopfen und die gröbsten wirtschaftlichen Schäden der Pandemie abzufedern. Immerhin, in der ersten Maiwoche hätten sich die Ölpreise bereits wieder erholt. Das Referendum zur neuen Verfassung sei bis auf Weiteres abgesagt worden.Trotz weiter kräftig steigender Infektionszahlen habe Präsident Putin inzwischen ein Ende der staatlich verordneten "Betriebsferien" für große Teile der Volkswirtschaft verkündet. Dabei hätten die Gouverneure der einzelnen Regionen recht großen Gestaltungsspielraum für das eigene Vorgehen, je nach konkreter Lage. Wie fast überall seien auch in Russland die langfristigen ökonomischen Folgen der Pandemie noch kaum abschätzbar. Der Moskauer Aktienindex habe im April trotz der Widrigkeiten und wachsenden Probleme um rund sechs Prozent zugelegt, in US-Dollar gerechnet sogar rund 10%. (Ausgabe April/Mai 2020) (15.05.2020/ac/a/m)