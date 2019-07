Wien (www.aktiencheck.de) - Der Einzelhandel in Russland zeigte im Mai Belebungstendenzen, so die Analysten von Raiffeisen Capital Managament in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".



Ersten Schätzungen zufolge hätten die Umsätze rund 1,4% über denen vom Mai 2018 gelegen. Nach rund sechs Jahren Stagnation hätten sich die Reallöhne im April um 3,1% gegenüber dem Vorjahr erhöht. Im Mai habe sich der Zuwachs allerdings bereits wieder leicht abgeschwächt auf 2,8%. Zudem habe auch die Dynamik im Baugewerbe im Mai wieder nachgelassen. Die Inflation sei dafür zuletzt auf 4,7% p.a. zurückgegangen. Sie nähere sich damit dem 4%-Ziel der Notenbank deutlich an. Allerdings hätten sich zuletzt kritische Stimmen gemehrt, die die Behörden beschuldigt hätten, die Inflationsrate zu niedrig auszuweisen. Sie würden unter anderem darauf verweisen, dass die Preise für einige Grundnahrungsmittel und Gemüse zuletzt geradezu explodiert seien. Dennoch würden die Märkte verstärkt auf eine Zinssenkung um 0,25 % am 26. Juli spekulieren. Das könnte jedoch zu ambitioniert sein, angesichts der bislang sehr konservativ agierenden russischen Zentralbank und der Tatsache, dass nur wenige Tage später die US-Notenbank tage. Gut möglich, dass die russischen Währungshüter auf der kommenden Sitzung noch abwarten würden. Präsident Putin sehe die stark schwankenden Öl- und Metallpreise als einen erheblichen Störfaktor bei der Umsetzung des Wirtschaftsprogrammes der russischen Regierung an, ebenso wie "externe Beschränkungen" - eine Anspielung auf die andauernden westlichen Sanktionen. Der Moskauer Aktienindex sei im Juni dennoch auf ein neues Allzeithoch geklettert und habe fast 4% zugelegt. Bedingt durch den weiter erstarkenden russischen Rubel seien die Aktienkurse in US-Dollar gerechnet sogar um mehr als 7% gestiegen. (Ausgabe Juli 2019) (18.07.2019/ac/a/m)





