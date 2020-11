Die Verbraucherinflation habe sich im Oktober beschleunigt und ein wöchentliches Tempo von 0,1% erreicht, sowohl aufgrund saisonaler Effekte als auch aufgrund der Rubelschwäche. Die Russische Zentralbank habe ihren Leitzins bei ihrer Sitzung im Oktober das zweite Mal in Folge unverändert bei 4,25% belassen, was auf die Kombination aus dem Anstieg der Inflationserwartungen und der geopolitischen Risiken zurückzuführen gewesen sei. Die Tür für eine weitere Leitzinssenkung um 25 Basispunkte, die nach der Analysten-Prognose die letzte in diesem Zyklus wäre, bleibe aber offen.



Die derzeitige Wirtschaftskrise stelle insbesondere für die privaten kleinen und mittleren Unternehmen in Russland eine Herausforderung dar. Es sei wahrscheinlich, dass die Wirtschaft nach der Corona-Rezession noch stärker staatlich kontrolliert werde. Gleichzeitig könnten die Mittel des Reservefonds aufgrund des Ölpreisverfalls nicht mehr uneingeschränkt für zusätzliche staatliche Investitionen genutzt werden, was mögliche positive Wachstumsimpulse einschränke.



Das Risiko internationaler Sanktionen sei aufgrund der Lage in Belarus und der Vergiftung des Oppositionspolitikers Navalny angestiegen. Auch wenn bislang keine strikten Sanktionen in Sicht seien, dürften die geopolitischen Risiken in den kommenden Monaten erhöht bleiben. Der militärische Konflikt in Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan stelle für Russland ein neues Risiko dar. Im Zusammenhang mit der US-Wahl sehe sich Russland allerdings noch mit keinen massiven Einmischungsvorwürfen konfrontiert.



Eine Einigung auf strikte sektorale Sanktionen erscheine den Analysten in den USA wahrscheinlicher als in der EU. Ein weiterer Einschnitt in die Investierbarkeit der russischen Staatsanleihen oder die Einschränkungen des Zugangs zu Dollar-Liquidität für den russischen Staatssektor würden als extreme Sanktionen in dieser Phase unwahrscheinlich erscheinen. Russland habe sich aufgrund des seit Jahren herrschenden Sanktionsregimes mit dem Westen bereits auf eine mögliche Isolation von den Finanzmärkten vorbereitet.



Der russische Staatshaushalt leide unter dem Rückgang der Ölpreise und -Produktion sowie dem Konjunktureinbruch. Dank der konservativen Fiskalpolitik der Vergangenheit verfüge Russland aber über Puffer in Höhe von ca. 9% des BIP, der zur Deckung des Budgetdefizits verwendet werden könne. Auch die Ausstattung mit internationalen Reserven sei komfortabel. (Ausgabe vom 06.11.2020) (09.11.2020/ac/a/m)





Die Anzahl der täglichen COVID-19-Neuinfektionen ist in Russland trotz der in einigen Regionen limitierten Testkapazitäten in Richtung 20.000 pro Tag angestiegen. Es bestünden weiterhin große regionale Unterschiede, weshalb ein differenzierter regionaler Ansatz für Lockdowns das wahrscheinlichere Szenario sei. Bisher habe die Zentralregierung eine starke Präferenz an den Tag gelegt, eine landesweite Sperrung im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung zu vermeiden. Die Wirtschaftsdaten für September würden derweil darauf hindeuten, dass die wirtschaftliche Erholung schon im ersten Herbstmonat an Fahrt verloren habe. Die leicht positive Überraschung bei der Industrieproduktion (-5,0% yoy) sei hauptsächlich auf eine umfassende Aufwärtskorrektur der Historie für die Industrieproduktion zurückzuführen gewesen. Im Einzelhandel (-3,0% yoy) hätten sich erste Schwäche-Anzeichen gezeigt.Die Stimmungsindikatoren würden darauf hindeuten, dass die Schwächephase andauern dürfte. Die PMI seien sowohl für das Verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor deutlich zurückgegangen und stünden nun beide bei 46,9 Punkten. Besonders ausgeprägt gewesen sei der Rückgang im Dienstleistungssektor, der von den neuen Corona-Restriktionen am stärksten betroffen sei. Die Experten hätten ihre BIP-Prognose gesenkt, jedoch falle die Anpassung aufgrund der aktuellen Revisionen der offiziellen Statistiken nach oben eher moderat aus.