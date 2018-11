Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir erwarten nach 1,9% im Frühjahrstrimester heute für das 3. Quartal in Russland ein Wirtschaftswachstum von 1,2%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der schlechte Ernteverlauf dürfte das BIP-Wachstum erheblich belastet haben. Erst im Jahresendquartal verspreche sich die Konjunktur wieder zu beschleunigen. Dadurch dürfte das BIP-Plus im laufenden Jahr insgesamt 1,8% betragen. Der Rückgang der Ölpreise und die US-Sanktionen hätten zuletzt den Russischen Rubel (RUB) geschwächt. Ein beträchtlicher Leistungsbilanzüberschuss und eine aktive Zentralbank sollten eine nachhaltige Aufwertung des US-Dollars auf über 70 RUB begrenzen. Per Ende 2018 würden die Analysten 66 USD/RUB und 74,6 EUR/RUB erwarten. (13.11.2018/ac/a/m)





