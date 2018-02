Wien (www.aktiencheck.de) - Im Zuge unserer revidierten Ölpreisprognose haben wir unser USD/RUB und EUR/RUB Prognose angepasst, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Beispielsweise würden sie USD/RUB zum Jahresende nun bei 58 statt zuvor 64 erwarten. Die Haushaltsregel sollte eine ausgeprägtere Aufwertung des RUB verhindern. Ihre negative Auswirkung werde im zweiten und dritten Quartal 2018 sichtbarer werden. Dann sollte sich die Leistungsbilanz wegen eines stärkeren Importwachstums und Dividendenzahlungen deutlich ungünstiger darstellen als im ersten Quartal. Bereits im Januar hätten die Zahlungsbilanzdaten enttäuscht. So habe der Leistungsbilanzüberschuss lediglich USD 12,8 Mrd. betragen. Eventuell seien die Erdgas- und Ölausfuhren gesunken und/oder die Importe hätten sich rascher erholt.



Ein derart niedriger Leistungsbilanzüberschuss könnte der Grund für das anhaltende Defizit der Fremdwährungsliquidität am Lokalmarkt sein, da die Deviseneingänge durch Interventionen des Finanzministeriums (USD 4,5 Mrd.) und die Rückzahlung von Auslandsschulden (gemäß CBR USD 6,3 Mrd.) vom Markt genommen worden seien. Das vorhandene Fremdwährungsliquiditätsdefizit stehe einer nennenswerten Aufwertung des RUB im Wege und mache diesen anfälliger für einen etwaigen Ölpreisrückgang. (Ausgabe 04/2018) (21.02.2018/ac/a/m)







