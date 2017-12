Die Analysten würden erwarten, dass im Jahr 2018 die Einmaleffekte, welche die Inflation auf historische Tiefststände gedrückt hätten, allmählich nachlassen würden. Überdies werde eine langsame, aber kontinuierliche Erholung des Konsums und der Sozialausgaben im Vorfeld der Wahlen zur Beschleunigung der Inflation beitragen. Damit dürfte der VPI über dem CBR-Ziel von 4% liegen.



In ihrem Basisszenario würden die Analysten prognostizieren, dass die CBR 2018 ihren vorsichtigen Ansatz der geldpolitischen Lockerung beibehalten werde. Die Inflationserwartungen seien noch nicht genügend gesunken und der RUB dürfte nach der Einführung der neuen Haushaltsregel unter Druck geraten. Das höhere Niveau der auf RUB lautenden Ölpreise habe zu höheren Haushaltseinnahmen und einem geringeren Budgetdefizit geführt (rund RUB 2 Bio.). Für 2018 erwarte sich das Finanzministerium ein Defizit von RUB 1,3 Bio. aufgrund von 1) Zuwächsen bei den Nicht-Öl/Gas-Einnahmen, die zu einem Wachstum der Gesamteinnahmen von RUB 538 Mrd. führen würden, und 2) einer Kürzung der Staatsausgaben um RUB 200 Mrd.



Obwohl der aktuelle Haushaltsplan von einem unveränderten Ölpreises im Jahr 2018 ausgehe, sei es wahrscheinlich, dass dieser in naher Zukunft nach oben revidiert werde (bis über USD 50/bbl für Ural). Dies dürfte dazu beitragen, die Haushaltseinnahmen deutlich zu erhöhen. Gleichzeitig könne die hohe Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs der Haushaltsausgaben dazu führen, dass die endgültige Schätzung des Haushaltsdefizits in der Nähe des geplanten Niveaus bleibe. (Ausgabe Q1/2018) (29.12.2017/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Motiviert durch einmalige Faktoren, wie z.B. einen Anstieg der staatlichen Infrastrukturinvestitionen in Q2 2018 und die Wiederauffüllung der Lagerbestände, haben wir unsere BIP-Wachstumsprognose für Jahresende 2017 von 1,2% p.a. auf 1,8% p.a. revidiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in ihrer aktuellen Finanzanalyse "Strategie Österreich & CEE Q1/2018".Die Erholung der Inlandsnachfrage werde in den kommenden Quartalen der Hauptmotor des BIP sein, wenngleich es an fundamentalen Faktoren fehle, um diese Erholung schnell und nachhaltig zu gestalten. Folglich würden die Analysten ihre BIP-Prognose für 2018 auf dem Niveau von 1,5% p.a. halten. Der VPI im November 2017 sei auf 2,5% p.a. gesunken, was hauptsächlich an Preisrückgängen im Lebensmittelbereich liege, während die Inflation im Non-Food-Segment auf einem stabilen Niveau geblieben sei.