Außerdem habe die gelb-grüne Regierung auf Ersuchen der Europäischen Kommission eine automatische Erhöhung der Mehrwertsteuer von über 3 Prozent angeordnet, die für jeden Haushalt zusätzliche 500 Euro an Kosten zur Folge habe, wenn keine Maßnahmen ergriffen würden. Dieses Risiko und die mangelnde Bereitschaft der politischen Parteien, politische Verantwortung zu übernehmen, würden die Neuwahlen unwahrscheinlich machen.



Auch eine langfristige Koalition aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der Demokratischen Partei sei potenziell schwierig zu sehen, was das Ausmaß der Unstimmigkeiten zwischen den beiden politischen Kräften angehe.



Die dritte Option einer Übergangsregierung, obwohl sie das Risiko für die öffentlichen Finanzen Italiens mindere, werde allgemein als gute Gelegenheit für Salvini angesehen, der dafür aus der Opposition heraus die Übergangsregierung und die Europäische Union beschuldigen könne. Nichtsdestotrotz würde Präsident Mattarella auch das gegenüber Neuwahlen favorisieren.



Was bedeute das für die EU? Der frühere italienische Ministerpräsident und Präsident der Europäischen Kommission, Romano Prodi, eine in der italienischen Politik hochangesehene Persönlichkeit, habe kürzlich auf die Bildung einer "Ursula-Pro-Europe-Mehrheit" gedrängt, die alle Kräfte einschließe, die die Ernennung von Ursula von der Leyen bei der Kommission unterstützt hätten. Als Reaktion darauf habe Salvini während seiner Rede im Parlament eine Anti-Europa-Rhetorik auf einem Niveau genutzt, welches er im gesamten letzten Monat nicht erreicht habe.



"Ich werde Europa nicht um Erlaubnis bitten, das zu tun, was nötig ist. Frau Merkel und Herr Macron diktieren nicht meine Tagesordnung", habe er gesagt. Die Krise könnte zu einer Wiederbelebung der politischen Spaltung führen. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass aus dieser Rhetorik ein politischer Aktionsplan der Lega entspringe, falls sie an die Macht kommen sollte.



Salvini habe auch gesagt, er brauche ein Budget von mindestens 50 Milliarden Euro, um seine wirtschaftliche Agenda zu verwirklichen. Die Aussichten, dass Salvini an die Macht kommen könnte, würden wahrscheinlich für Turbulenzen bei italienischen Staatsanleihen und möglicherweise beim Euro sorgen. Die Märkte hätten jedoch kühl auf die Krise reagiert und eine weitverbreitete Übereinstimmung darüber gezeigt, dass die politische Verantwortung überwiegen werde. (21.08.2019/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Regierungschef Giuseppe Conte brachte in einer einstündigen Rede seinen Frust gegenüber Innenminister Matteo Salvini zum Ausdruck, der vor einigen Wochen eine politische Krise auslöste, als er sich gegen die Regierungskoalition aussprach, so Roberto Rossignoli, Portfoliomanager bei Moneyfarm.Conte habe Salvinis "opportunistisches Verhalten" kritisiert. Er habe Salvinis Vorgehen als "besorgniserregend" bezeichnet und ihm vorgeworfen, in seinen Aussagen über die Beziehungen der Lega zur russischen Regierung nicht transparent zu sein. Außerdem habe er gesagt, Salvinis katholische Referenzen seien eine Bedrohung für den säkularen Staat.Was geschehe nun? Nach Contes Rücktritt werde Staatsoberhaupt Sergio Mattarella die Parteien und die politischen Institutionen konsultieren und über die nächsten Schritte entscheiden. Hier seien die aktuell realistischen Möglichkeiten:- Eine neue Regierung unter Conte oder einem anderen Politiker aus einer neu zusammengesetzten Mehrheit aus Fünf-Sterne-Bewegung, Demokratischer Partei, der Linken und gegebenenfalls den Moderaten aus Berlusconis Forza Italia- Eine Übergangsregierung bis Frühjahr 2020 aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der Demokratischen Partei, um das Haushaltsgesetz zu verabschiedenWas sei die wahrscheinlichste Lösung? Schwer zu sagen. Neuwahlen wären das Ziel von Salvinis Taktik, die Schwächen der italienischen Institutionen aufzuzeigen und die von Mattarella am wenigsten favorisierte Option, der Neuwahlen auf jeden Fall verhindern möchte. In Italien werde üblicherweise im Herbst das Haushaltsgesetz verabschiedet und das letzte Mal, dass in der Zeit zwischen September und Dezember Neuwahlen abgehalten worden seien, sei im Jahre 1919 gewesen.