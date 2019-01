Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturellen Aussichten trüben sich weltweit immer stärker ein, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel.



So hätten die jüngsten Veröffentlichungen der Einkaufsmanagerindices für das verarbeitende Gewerbe sowohl in Italien, Frankreich als auch in China unter der wichtigen Marke von 50 Punkten gelegen und würden damit keine ökonomische Expansion mehr anzeigen. Auch der am Donnerstag veröffentlichte US-Einkaufsmanagerindex falle überraschend deutlich von 59,3 Punkten im Vormonat auf 54,1 Punkte. Trotz positivem US-Arbeitsmarktbericht von letzter Woche würden die Belastungen der Realwirtschaft auch in den USA deutlich zunehmen. US-Präsident Trump und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping stünden unter zunehmendem Erfolgsdruck bei den laufenden Verhandlungen zum Handelskonflikt. Schnelle und umfassende Erfolge seien jedoch aufgrund der Komplexität kaum zu erwarten. Strittig seien nicht nur Zölle, sondern auch der Schutz geistigen Eigentums, Öffnung von Märkten und die Handhabung von Subventionen. Je länger die Unsicherheit andauere, umso stärker würden die Bremswirkungen spürbar. Der Rückgang der deutschen Industrieproduktion im November um 1,9 Prozent untermauere dies. Weiteren Aufschluss über die konjunkturelle Dynamik in Europa würden in dieser Woche Daten zur Industrieproduktion einiger Euro-Staaten ergeben. (08.01.2019/ac/a/m)

