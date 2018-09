Langfristig würden sich Value-Aktien dadurch allerdings besser entwickeln, da der Markt einerseits deren Gewinnwachstum unterschätze. Auf der anderen Seite investiere der Markt in neue, attraktivere Aktien mit höherer Ertragskraft sobald er die vorherige Unterbewertung korrigiere. Außerdem würden die Anleger dazu neigen, für hohe Erwartungen bei Wachstumswerten zu viel zu bezahlen. Würden Anleger jedoch an Value-Aktien mit geringeren Wachstumserwartungen festhalten, würden sie irgendwann überdurchschnittlich belohnt, da sich die Unternehmen im Schnitt gut entwickeln würden oder zumindest nicht so schlecht, wie erwartet. Der Markt scheine manchmal zu unterschätzen, dass auch Wachstumsraten zum Durchschnitt zurückkehren würden.



Anlegersentiment: Herdenverhalten biete Chancen für konträre Meinungen



Die Aktienkurse würden oft kurzfristig von Markterwartungen getrieben, die sich verändern würden. Der Markt und die Investoren würden in unsicheren Zeiten verzweifelt nach vermeintlicher Sicherheit und Sichtbarkeit zukünftiger Erträge suchen. Dabei würden sie oft die aktuelle Bewertung ignorieren und Qualität um jeden Preis kaufen. Mit zunehmender Sicherheit ändere der Markt seinen Fokus und die Bewertung werde wieder wichtiger. Value-Aktien und eine implizite Überrendite würden dann bevorzugt.



Wann immer am Markt ein Herdenverhalten entstehe, alle gleich denken würden und Marktteilnehmer sich zu sicher seien, was die Zukunft angehe, würden sich Chancen für langfristig konträre Investoren ergeben. Wenn wir uns bewusst seien, dass die Zukunft ungewiss sei, seien wir auf Konzepte angewiesen, die Unsicherheit reduzieren würden. Die derzeit hohen Bewertungsniveaus seien nicht nachhaltig und würden früher oder später zu einer Korrektur führen, was für Value-Investoren spreche. Das Konzept der Rückkehr zum Durchschnitt sei dabei eine der grundlegenden Marktkräfte. Einfach ausgedrückt bedeute es, je weiter man sich vom Durchschnitt entferne, desto eher sei zu erwarten, dass der künftige Wert wieder dorthin tendiere.



Zinsumfeld: Steigende Zinsen seien gut für Value-Aktien



Generell seien steigende Zinsen schlecht für Aktien, da andere Anlageklassen wie festverzinsliche Wertpapiere attraktiver würden. Der Wert eines Unternehmens werde oft als der Barwert seiner diskontierten zukünftigen Cashflows gesehen. Der Diskontierungsfaktor sei dabei vom jeweiligen Marktzins determiniert. Mathematisch gesehen hätten steigende Zinsen daher einen negativen Einfluss auf die Aktienbewertung. Value-Aktien seien allerdings stärker vor Zinsänderungen geschützt und würden in Zeiten steigender Zinsen dazu tendieren, eine höhere Rendite zu erwirtschaften. Warum sei das so?



Aktien mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) seien langfristige Vermögenswerte, da die den heutigen Preis bestimmenden Erträge weit in der Zukunft lägen. Ein KGV von 25 bedeute, dass die Marktkapitalisierung bei konstanten Erträgen in 25 Jahren final erwirtschaftet werde. Niedrig bewertete Aktien wie Value-Titel hingegen würden als kurzfristige Vermögenswerte angesehen. Die hohe Bewertung von Wachstums- und Qualitätsaktien sei zweifelsohne von sinkenden und niedrigen Zinsen der letzten Jahre unterstützt worden. Eine Umkehrung dieses Trends werde positiv für Value-Aktien sein, da ein kleinerer Teil des aktuellen Wertes, oder auch des diskontierten zukünftigen Cashflows, weit in der Zukunft verdient werde. Je höher der Zins, desto niedriger würden die Bewertungen.



Fazit



Value-Aktien würden ein erhebliches Outperformance-Potenzial für die kommenden Jahre aufweisen. Der Markt sei in letzter Zeit offensichtlich gierig gewesen, was die FANG-Aktien angehe, und zu ängstlich, wenn es um Value-Aktien gehe. Auch wenn einige Value-Aktien aus gutem Grund billig gewesen sein mögen, dürfte sich dieser Trend umkehren. Dies könne durch einen Stimmungswandel sowie das sich ändernde Zinsumfeld, den relativen Bewertungsvorteil und das Wachstum der zugrunde liegenden Aktien zusätzlich unterstützt würden. Je mehr und stärker Treiber in die Value-Richtung zeigen würden, desto stärker werde der Rückenwind sein. (25.09.2018/ac/a/m)





