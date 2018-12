Wer erwartet habe, dass die Anlageklassen eine voneinander unabhängige Wertentwicklung aufweisen würden, habe sich getäuscht gesehen. Zwar hätten einzelne beigemischte Assetklassen zwischenzeitlich immer wieder dafür gesorgt, dass die Wertschwankungen eines Mischportfolios nicht ausgeufert seien. Letztendlich jedoch seien fast alle Anlageklassen in den negativen Bereich gerutscht. Selbst Gold habe sich dem allgemeinen Abwärtssog an den Kapitalmärkten nicht entziehen können und habe noch Anfang November im Minus gelegen.



Erinnerungen ans Krisenjahr 2008 würden wach: Damals hätten einzig Staatsanleihen eine positive Wertentwicklung erzielt, sogar im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, alles andere sei nach unten gerauscht, es sei zur großen Krise gekommen. "Dies allerdings ist derzeit nicht zu befürchten", sage Sascha Werner.



Die heutige Situation sei ganz und gar nicht vergleichbar mit der von 2008 - und das trotz Strafzöllen, Brexit und Italien-Ungewissheit. Volkswirte würden für das kommende Jahr zwar ein schwächeres Weltwirtschaftswachstum erwarten, das aber immer noch knapp unter vier Prozent liegen dürfte. Sascha Werner: "Die Marktentwicklung ist derzeit vor allem durch Emotionen getrieben, gleichzeitig bereiten sich die Akteure auf das weniger starke Wachstum vor und preisen dies bereits heute ein."



Derzeit würden Portfolios mit höheren Aktiengewichtungen und damit auch mit einem offensiveren Risikoprofil eine deutlich bessere Wertentwicklung aufweisen als Portfolios mit niedrigeren Aktiengewichtungen und weniger Risikoappetit. Gerade konservative Anleger würden dies oft als Widerspruch empfinden. "Die Herausforderung für die Berater liegt nun darin, dies ihren Kunden zu erklären", sage Sascha Werner. (03.12.2018/ac/a/m)





Luxembourg (www.aktiencheck.de) - 2018 wird als ein schweres Jahr für Multi-Asset-Portfolios in die Geschichte eingehen, so die Experten von Moventum.Fast alle Anlageklassen seien ins Minus gelaufen. Dies sei zuletzt vor zehn Jahren so ausgeprägt gewesen, im Krisenjahr 2008. "Erinnerungen werden wach, trotzdem ist die Lage heute wesentlich stabiler", sage Sascha Werner, Portfoliomanager beim Portfoliodienstleister Moventum S.C.A. aus Luxemburg.