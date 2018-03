Tradegate-Aktienkurs Royal Gold-Aktie:

Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) ist US-amerikanisches Edelmetall-Unternehmen mit Sitz in Denver. Die Tätigkeit umfasst die beiden Schwerpunkte Übernahme und Management von Stream-Beteiligungen und Royalty-Anteilen.



Royal Gold-Aktienanalyse von Analyst Brian MacArthur von Raymond James:

Laut einer Aktienanalyse äußert Brian MacArthur, Aktienanalyst bei Raymond James, in Bezug auf die Aktien des Edelmetallunternehmens Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.

Die Analysten von Raymond James sehen angesichts der positiven Auswirkungen der US-Steuerreform auf das Royalty- und Streaming-Geschäft von Royal Gold Inc. Anlass für eine positivere Beurteilung des Titels gegeben.

Die Probleme von Centerra Gold bei der Mount Milligan-Mine infolge knapper Frischwasserversorgung habe Royal Gold wegen des Streams (35% Gold; 18,75% Kupfer) zu spüren bekommen. Trotz des negativen Effekts auf die Gewinnentwicklung sollte Royal Gold aber nichtsdestotrotz im Fiskaljahr 2019 Wachstum erzielen.

Analyst Brian MacArthur lobt die hochqualitative und diversifizierte Asset-Basis und die flexible Bilanz, um zukünftige Investments zu ermöglichen.