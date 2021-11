London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten.(03.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der britisch-niederländische Energieriese habe im Rahmen der Bekanntgabe der Q3-Ergebnisse auch deutlich ambitioniertere CO2-Ziele veröffentlicht. Um aber auch ohne das "schmutzige Geschäft" mit Öl und Gas weiterhin Gewinne in Milliardenhöhe erwirtschaften zu können, bedürfe es Alternativen. Dabei fokussiere sich Royal Dutch Shell natürlich auf das Geschäft mit der Betankung von Fahrzeugen - nur eben verstärkt mit Strom.So wolle der Konzern sein Ladenetz in Deutschland kräftig ausbauen. Demnach wolle Royal Dutch Shell bis Ende des Jahres 240 E-Ladepunkte an 110 Stationen betreiben. Bis zum Jahre 2030 peile das Unternehmen ein Netz von 3.000 Ladepunkten an insgesamt 1.000 Stationen an.Royal Dutch Shell zeige damit, dass man seine starke Position im deutschen Tankstellennetz unbedingt behaupten wolle. Um auch - als in ferner Zukunft klimaneutrales Unternehmen - weiterhin satte Gewinne zu erzielen, sei dies auch notwendig. Dank der florierenden Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft verfüge der Konzern über ausreichend Mittel, um diesen tiefgreifenden Umbau stemmen zu können - und gleichzeitig die Aktionäre mit satten Dividenden zu erfreuen. Die günstig bewertete Royal Dutch Shell-Aktie bleibe ein Kauf (Stopp: 15,70 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,322 EUR -1,09% (03.11.2021, 16:18)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,322 EUR -1,52% (03.11.2021, 15:59)