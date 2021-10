Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,68 EUR -3,54% (28.10.2021, 15:19)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,695 EUR -1,36% (28.10.2021, 15:03)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.742,20 GBp -1,33% (28.10.2021, 15:06)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (28.10.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Shell habe den Markt mit einem schwächer als erwartet ausgefallenen bereinigten Ergebnis (USD 4,1 Mrd., ca. 20% unter dem Konsens) enttäuscht. Die größte Enttäuschung komme aus dem Gasgeschäft und dem Raffineriesegment. Offenbar habe Shell die hohen Gaspreise im 3. Quartal und den saisonal bedingten stärkeren Verbrauch von Kraftstoffen nicht voll ausgenutzt.Shell habe einen Cashflow auf Rekordniveau erwirtschaftet, seine Kapitaldisziplin beibehalten und die Absicht angekündigt, USD 7 Mrd. an seine Aktionäre auszuschütten.Shell habe auf die Kritik seiner Stakeholder reagiert und seine Kohlenstoffreduktionsziele für Scope 1 und 2 bis 2030 auf 50% erhöht (gegenüber 2016), was keine zusätzlichen Investitionen erfordern dürfte.Trotz der hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Ergebnisse für das dritte Quartal würden die Analysten für die Aktie positiv gestimmt bleiben, da sie glauben würden, dass Shell weiterhin einen starken Cashflow generieren sollte, um seine attraktive Dividendenpolitik zu unterstützen.Die letzte Empfehlung für die Royal Dutch Shell-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.10.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity