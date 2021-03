ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie: A0D94M

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie: R6C

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie: RDSA

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie: RYDAF

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (09.03.2021/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt hätten sie mehrfach die Diskrepanz zwischen der Ölpreiserholung auf der einen Seite und der entsprechenden Erholungsbewegung verschiedener Öltitel auf der anderen Seite thematisiert. Die Entwicklung der Royal Dutch Shell-Aktie passe in dieses Bild. Wenngleich auch hier die Bodenbildung des letzten Jahres Gestalt annehme, so sei das Papier doch noch ein ganzes Stück von seinem Vorkrisenniveau entfernt. Charttechnisch sei jüngst aber ein entscheidender Befreiungsschlag gelungen, der die eingangs beschriebene Diskrepanz reduzieren sollte. Als solchen würden die Analysten den Spurt über die letzten beiden Verlaufshochs bei 17,15/17,64 EUR definieren, welcher die untere Umkehr des vergangenen Jahres abschließe. Als besonderes Sahnehäubchen seien nun auch die alten Jahrtausendtiefs bei 15,27/16,53/16,68 EUR nachhaltig zurückerobert. Rein rechnerisch ergebe sich aus dem im Chart eingezeichneten Doppelboden ein Anschlusspotenzial von rund 7 EUR. Perspektivisch könnte der Öltitel also Kurs auf die Tiefpunkte der Jahre 2018 und 2019 bei rund 24 EUR nehmen und somit auch die "Corona-Kurslücke" bei 22,23/22,51 EUR schließen. Um die beschriebene Trendwende nicht zu gefährden, sollte in Zukunft das Dezemberhoch bei 16,04 EUR nicht mehr unterschritten werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:18,564 EUR +2,01% (09.03.2021, 09:41)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:18,546 EUR +1,71% (08.03.2021, 09:40)London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:1.571,80 GBp +1,67% (08.03.2021, 09:42)