Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,65 EUR -1,47% (22.05.2020, 08:52)



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,80 EUR (21.05.2020)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,12 GBP -0,19% (21.05.2020)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (22.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten sich an den vergangenen Handelstagen sehr stark entwickelt. Die Hoffnungen, wonach in immer mehr Staaten das Coronavirus erfolgreich eingedämmt worden sei, die Produktionsdisziplin der weltweit größten Förderländer sowie wieder sinkenden Lagerbestände in den USA hätten für Auftrieb gesorgt. Nun habe es jedoch einen Dämpfer gegeben.So würden die Preise für Brent- und WTI-Öl im frühen Handel heute um vier beziehungsweise fünf Prozent sinken. Denn nun hätten wieder Zweifel an der Erholung der Wirtschaft in China nach dem Einbruch durch die Corona-Krise die Ölpreise stark unter Druck gesetzt. Die Anleger hätten gespannt den Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses in China verfolgt. Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten habe die Führung in Peking kein Ziel für das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt vorgegeben. Regierungschef Li Keqiang habe auf die "großen Unsicherheiten" hinsichtlich der Corona-Pandemie und der weltweiten Wirtschaftskrise verwiesen. China sehe sich Faktoren gegenüber, "die schwer vorherzusagen sind".Nach Einschätzung von Marktbeobachtern gebe es am Ölmarkt auch die Sorge vor wieder zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China, die das jüngsten Handelsabkommen gefährden könnten. US-Präsident Donald Trump habe Chinas Führung zuletzt erneut scharf wegen der Vorgehensweise in der Corona-Krise kritisiert. Zudem wolle China noch mehr Kontrolle über Hongkong und plane dort ein eigenes Sicherheitsgesetz.Die Volatilität am Ölmarkt dürfte auch in den kommenden Wochen und Monaten hoch bleiben. Daher sollten weiterhin nur Anleger mit einem starken Nervenkostüm bei Branchenvertretern wie etwa Royal Dutch Shell zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer dabei sei, sollte sein Investment mit einem Stoppkurs bei 12,80 Euro absichern. (Analyse vom 22.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: