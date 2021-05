London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (25.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.In der Vorwoche habe der britisch-niederländische Konzern bereits bekanntgegeben, sich von einer 45%-igen Beteiligung an einem Gasvorkommen vor den Philippinen getrennt zu haben. Nun beginne die neue Börsenwoche mit einem weiteren Verkauf, der Royal Dutch Shell zusätzliches Geld in die Kassen spüle und zudem die CO2-Bilanz des Unternehmens verbessere.So verkaufe der Energieriese seine 50%-ige Beteiligung an der Deer-Park-Raffinerie in den USA an den Partner Pemex. Der Kaufpreis, der sich aus einem Baranteil und einer Schuldenübernahme zusammensetze, sei auf 596 Mio. USD taxiert worden. Royal Dutch Shell gehe davon aus, dass die Transaktion im vierten Quartal 2021 abgeschlossen werden könne.Royal Dutch Shell setze seinen Konzernumbau konsequent fort, was natürlich positiv zu werten sei. Nichtsdestotrotz dürfte in den kommenden Jahren weiterhin v.a. die Ölpreisentwicklung den Kursverlauf entscheidend beeinflussen. Da sich Brent, WTI und Co nach wie vor auf einem robusten Niveau bewegen würden, würden die Aussichten für Royal Dutch Shell relativ gut bleiben. Anleger könnten zugreifen, der Stoppkurs sollte bei 13,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,502 EUR +0,35% (25.05.2021, 08:44)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,368 EUR +0,95% (21.05.2021, 17:35)