Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

19,574 EUR +1,25% (04.11.2021, 11:40)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

19,54 EUR +1,11% (04.11.2021, 11:24)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.647,60 GBp +1,17% (04.11.2021, 11:27)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Anteilscheine von Royal Dutch Shell würden nach einer längeren Rally über viele Monate hinweg aktuell weiter in der Konsolidierungsphase feststecken. Gestern hätten den Kurs wieder einmal die schwächelnden Ölpreise belastet. Diese wiederum seien im gestrigen Handel in die Knie gegangen, nachdem die Lagerbestände an Rohöl veröffentlicht worden seien.Denn in den USA seien diese in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegen. Die Vorräte hätten im Vergleich zur Vorwoche um 3,3 Millionen Barrel auf 434,1 Millionen Barrel zugelegt, wie das US-Energieministerium mitgeteilt habe. Analysten hätten mit einem Anstieg um 2,3 Millionen Barrel gerechnet.Indes gelte es weiterhin als eher unwahrscheinlich, dass die großen Förderländer dem Ruf nach deutlich mehr Rohöl nachkämen. Fachleute würden erwarten, dass der Ölverbund OPEC+ am heutigen Donnerstag seinem Kurs treu bleiben werde und seine Produktion in moderatem Tempo schrittweise ausweite. Die Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland, die den Verbund anführen würden, seien bekannt für ihre eher vorsichtige Herangehensweise.Es sei durchaus möglich, dass sich die aktuelle Korrekturphase bei den Ölpreisen und den Shell-Titeln noch einige Zeit hinziehen werde. Mittel- bis langfristig betrachtet habe die günstig bewertete Aktie aber immer noch reichlich Luft nach oben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: