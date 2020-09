London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.031,20 GBp -0,83% (23.09.2020, 17:35)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (24.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der Energieriese wolle die hohe Abhängigkeit vom Öl- und Gasgeschäft deutlich reduzieren und dafür im Gegenzug die Sparte Erneuerbare Energien und andere Zukunftsmärkte stärken. In der Konzernzentrale würden offenbar sogar drastische Einschnitte diskutiert. Dazu würden die jüngsten Meldungen passen.Demnach plane Royal Dutch Shell, seinen 45%-igen Anteil an dem Malampaya-Projekt auf den Philippinen zu verkaufen. Dort solle Offshore Erdgas gefördert werden - demnächst ohne den britisch-niederländischen Konzern. Royal Dutch Shell investiere nun eher in anderen Bereichen. So habe das Unternehmen mit der finnischen Neste eine weitere Kooperation vereinbart. Dabei solle Kerosin aus Erneuerbaren Quellen produziert werden.Der tiefgreifende Konzernumbau werde Royal Dutch Shell über Jahrzehnte hinweg beschäftigen. Beim Blick auf den Chart schienen die meisten Marktteilnehmer noch eher skeptisch zu sein, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,15 EUR -0,91% (24.09.2020, 08:29)Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,422 EUR +0,30% (23.09.2020, 17:35)