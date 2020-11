Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Pandemie fordere weiter ihre wirtschaftlichen Opfer. So habe Royal Dutch Shell nun "schweren Herzens" beschlossen, die Raffinerie in Convent zu schließen. Für die Anlage im US-Bundesstaat Louisiana habe der britisch-niederländische Energieriese zuvor lange einen Käufer gesucht.Wegen der bestehenden Überkapazitäten in der Branche habe sich allerdings kein Unternehmen gefunden, welches bereit gewesen sei, die Risiken zu übernehmen. Da Shell mit der riesigen Raffinerie, die täglich 211.000 Barrel Erdöl verarbeiten könne, aber offenbar vorerst keine Aussicht auf nachhaltig schwarze Zahlen habe, folge nun der harte Schritt. Es sei insgesamt bereits die neunte Raffinerie, die in den USA seit Ausbruch der Corona-Pandemie geschlossen worden sei.Der Schritt von Royal Dutch Shell zeige, wie schwierig das Marktumfeld angesichts niedriger Ölpreise und anhaltend schwacher Nachfrage auch nach anderen Ölprodukten sei. Daher bleibe die Aktie ausnahmslos für Mutige geeignet. Zuletzt habe die Chartentwicklung zumindest wieder etwas Hoffnung gemacht.Bereits investierte Anleger sollten weiterhin den Stopp bei 9,10 Euro beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,414 EUR +0,56% (06.11.2020, 09:53)