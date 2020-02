Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (25.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten sich am Dienstag nach einem schweren Kurseinbruch zum Wochenauftakt vorerst stabilisiert. Am Morgen hätten die Preise für europäisches als auch amerikanisches Rohöl leicht zulegen können, nachdem sie am Vortag nach einer Zuspitzung der Coronavirus-Krise noch jeweils etwa fünf Prozent gefallen seien. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe zuletzt 56,62 US-Dollar gekostet. Das seien 31 Cent mehr als am Montag gewesen. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sei ebenfalls geringfügig um 27 Cent auf 51,70 Dollar gestiegen.Trotz der aktuellen Stabilisierung an den Finanzmärkten bleibe die Virus-Krise ein bestimmendes Thema an den Märkten. Im Mittelpunkt des Interesses stehe vor allem die Frage, wie stark sich das Virus außerhalb Chinas ausbreiten und zu einer Bedrohung für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft werden könne. Laut jüngsten Meldungen sei die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Südkorea weiter stark gestiegen.Nach Angaben des saudi-arabischen Energieministers Abdulasis bin Salman habe das Ölkartell OPEC nach wie vor keine Entscheidung über eine weitere Kürzung der Fördermenge zur Stabilisierung der Ölpreise gefällt. In der kommenden Woche würden sich die OPEC-Länder mit den in der OPEC+ zusammengefassten Förderstaaten wie Russland treffen, um über die künftige Förderpolitik zu beraten.Die Aktie von Royal Dutch Shell sei zuletzt insbesondere auch durch die schwachen Ölpreise deutlich unter Druck geraten. Auch am Dienstag könne sich das Papier trotz der Stabilisierung am Ölmarkt vorerst nicht erholen. Zumindest müsse die Aktie von Royal Dutch Shell aber keine weiteren Verluste hinnehmen. Charttechnisch sei der Wert klar angeschlagen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: