Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,086 EUR +0,66% (13.11.2020, 10:16)



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,10 EUR -1,10% (13.11.2020, 10:02)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

11,62 GBP -0,61% (13.11.2020, 10:11)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (13.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Aktie von Royal Dutch Shell habe nun endlich aus dem monatelangen Abwärtstrend ausbrechen können. Unterstützung habe der Kurs dabei natürlich von den Rohstoffmärkten erhalten. So hätten die Ölpreise nach der BioNTech-Meldung am Montag kräftig zugelegt. Jetzt würden sie aber allmählich wieder etwas unter Druck geraten.So sei die Meldung, dass die Ölreserven in den USA in der vergangenen Woche überraschend zugelegt hätten, praktisch zur Unzeit gekommen. Denn Brent- und WTI-Öl hätten daraufhin wieder spürbar nachgegeben. Die offiziellen Daten zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl der US-Regierung hätten einen Anstieg um 4,3 Millionen Barrel auf 488,7 Millionen Barrel gezeigt. Zuvor sei der Interessenverband American Petroleum Institute (API) noch von einem Rückgang der amerikanischen Ölreserven ausgegangen.Steigende Ölreserven könnten ein Hinweis auf ein zu hohes Angebot oder eine sinkende Nachfrage sein und würden in der Regel die Ölpreise belasten. Zuletzt habe die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose für die Nachfrage nach Rohöl in den Monaten Oktober bis Dezember angesichts neuer Corona-Lockdowns gesenkt.Die Euphorie über die BioNTech-Meldung verfliege allmählich wieder etwas, dennoch hätten sich dadurch natürlich die Perspektiven deutlich aufgehellt. Der jüngste kleinere Rücksetzer beim Ölpreis sei noch kein Grund zur Sorge - ebenso der gestrige Kursrückgang bei Shell, zumal das ohnehin auch am Abschlag für die Quartalsdividende gelegen habe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: