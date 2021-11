Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (02.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.In der Vorwoche habe die Royal Dutch Shell-Aktie zunächst noch ein neues Jahreshoch erreicht, doch dann sei es mit dem Kurs im Zuge der enttäuschenden Quartalszahlen wieder deutlich nach unten gegangen. In dieser Woche würden viele Anteilseigner auf eine Trendwende hoffen. Rückenwind könnte es dabei - wieder einmal - von den Rohstoffmärkten geben. Denn Brent- und WTI-Öl hätten sich gestern erneut verteuert.Marktbeobachter hätten den freundlichen Wochenauftakt mit der guten Stimmung an den Aktienmärkten begründet. Andere riskante Anlageklassen wie Rohstoffe hätten davon profitiert. Hinzugekommen sei ein deutlich schwächerer US-Dollar. Das in der amerikanischen Währung gehandelte Erdöl sei somit günstiger für Interessenten außerhalb des Dollarraums geworden. Die Nachfrage von dort sei infolgedessen gestiegen.Am Markt sei auch auf die Treibstoffreserven in China verwiesen worden, die zuletzt gesunken seien. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt könnte stärker am Ölmarkt zukaufen, um die Reserven wieder aufzufüllen, habe es geheißen. Dies habe den Ölpreisen zusätzlichen Auftrieb verliehen.Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank habe von einer Kraftstoffknappheit in einigen Regionen in Zentral- und Südchina gesprochen. Er habe sich auf Daten der chinesischen Beratungsgesellschaft Longzhong bezogen. Demnach hätten die Benzinvorräte Ende September nur noch bei 15,9 Millionen Tonnen und damit 24 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Die Dieselbestände hätten 17,7 Millionen Tonnen betragen, was einem Rückgang um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche.Im Verlauf der Woche rücke außerdem die Förderpolitik der OPEC+ wieder stärker in den Vordergrund. Am Donnerstag sei eine Videokonferenz von Vertretern der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und verbündeter Ölstaaten wie Russland geplant, um über die Fördermenge zu beraten. Nach Einschätzung von Experten sei es unwahrscheinlich, dass der Ölverbund OPEC+ vom bisherigen Plan, die Fördermenge um weitere 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, abweichen werde.Anleger können bei der Dividendenperle nach wie vor einsteigen (Stopp: 15,70 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link