XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,952 EUR -1,33% (18.08.2021, 09:52)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,378 GBP -0,68% (18.08.2021, 10:05)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (18.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für den niederländisch-britischen Energieriesen bleibe derzeit schwierig. So hätten die Ölpreise am Dienstag erneut nachgegeben. Damit seien Brent, WTI und Co bereits den vierten Handelstag in Folge gesunken. Marktbeobachter hätten von der längsten Phase mit sinkenden Notierungen seit März gesprochen.Für Verkaufsdruck habe die Corona-Krise gesorgt. Darüber hinaus sei auf eine Studie des US-Analysehauses Descartes Labs verwiesen worden, wonach der Benzinverbrauch in den USA die dritte Woche in Folge gesunken sei, trotz der aktuellen Ferienzeit.Anleger sollten weiterhin Ruhe bewahren. Die Ölpreise würden sich immer noch auf einem für Royal Dutch Shell sehr erträglichen Niveau befinden. Die Aktie sei weiterhin regelrecht historisch günstig bewertet. Dividendenjäger könnten nach wie vor an Bord bleiben (Stoppkurs: 13,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,994 EUR -0,01% (18.08.2021, 10:14)