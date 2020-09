Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Trotz der jüngsten Erholung der Ölpreise habe die Royal Dutch Shell-Aktie ihre Talfahrt auch in der vergangenen Handelswoche fortgesetzt. Zahlreiche Anleger würden sich fragen, ob die Papiere des Energieriesen nun günstig bewertet seien und ob sich jetzt ein Einstieg lohne. Hierzu sei ein Blick auf die erwartete Gewinnentwicklung nötig.Analystenprognosen zufolge dürfte der Konzern im laufenden Jahr einen Umsatzrückgang von 345 auf 224 Mrd. Dollar verzeichnen. Das EBITDA werde voraussichtlich von 59 auf 40 Mrd. Dollar sinken. Zudem werde nach einem Nettogewinn von 15,8 Mrd. Dollar nun - vor allem aufgrund der hohen Abschreibungen auf zahlreiche Projekte - ein Verlust von 11,4 Mrd. Dollar erwartet.Für das kommende Jahr würden sich die Experten deutlich optimistischer zeigen. Demnach sollten die Erlöse wieder auf 257 Mrd. Dollar klettern, das EBITDA auf 45 Mrd. Dollar. Zudem solle ein Nettogewinn von 9,7 Mrd. Dollar bzw. 1,41 Dollar je Aktie erwirtschaftet werden. Dadurch würde das 2021er-KGV lediglich bei 10 liegen.Ein KGV von 10 für das kommende Jahr gepaart mit einem KBV von gerade einmal 0,6 und einer Dividendenrendite von 5,5 Prozent sprechen eine klare Sprache: Die Royal Dutch Shell-Aktie ist derzeit wirklich günstig bewertet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Da sich der Kurs aber immer noch in einem intakten Abwärtstrend befinde, sollten Investoren vorerst noch weiterhin geduldig bleiben und mit einem Einstieg abwarten. (Analyse vom 21.09.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,042 EUR -3,21% (21.09.2020, 09:39)