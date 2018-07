Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MM408



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0ER6S



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C3



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSB



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDBF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (27.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) unter die Lupe.Das Papier des Energiegiganten sei im gestrigen Handel nach etwas schwächer als erwarteten Zahlen kräftig unter Druck geraten.Grundsätzlich bestehe für Investoren kein Grund zur Sorge. Der Konzern habe zwar in Q1 weniger verdient als Analysten im Vorfeld erwartet hätten, dennoch habe der Energieriese erneut hochprofitabel gewirtschaftet, anders wäre ein Reingewinn von 6,0 Milliarden Dollar auch schwer eingefahren worden. Außerdem zeuge das angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 25 Milliarden Dollar bis zum Jahre 2020 von der enormen bilanziellen Stärke des Unternehmens.Die Bewertung der Royal Dutch Shell-Aktie sei zudem mit einem 2019er-KGV von 11, einem KBV von 1,3 und einer Dividendenrendite von 5,5 Prozent günstig. Die Aussichten würden gut bleiben.Daher können noch nicht investierte Anleger den jüngsten Kursrückgang zum Einstieg in die Royal Dutch Shell-Aktie nutzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die Royal Dutch Shell-Aktie bereits Depot habe, sollte ohnehin weiter dabei bleiben (Stopp: 24,00 Euro). (Analyse vom 27.07.2018)