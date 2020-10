Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,756 EUR -1,39% (19.10.2020, 15:59)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

960,80 GBp -1,33% (19.10.2020, 16:02)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise - und auch die Aktienkurse von Energiekonzernen wie Royal Dutch Shell - würden weiterhin stark davon abhängig bleiben, was die OPEC-Staaten beschließen würden. Würden die aktuellen Förderkürzungen verlängert, mit denen die Ölpreise im Zuge des Corona-Crashs hätten stabilisiert werden können oder nicht?Aus Sicht von Warren Patterson, Rohstoffexperte der Bank ING, werde das Ölkartell seine für das nächste Jahr geplante Lockerung bestehender Förderkürzungen wahrscheinlich auf Eis legen müssen. Diese seien Anfang des laufenden Jahres vereinbart worden, um die Marktpreise zu stützen.Auch die Commerzbank sei skeptisch, ob die OPEC ihre Förderung zur Jahreswende erhöhe. "Die Tatsache, dass der russische Präsident Putin und der saudische Prinz Bin Salman letzte Woche gleich zweimal miteinander telefoniert haben, deutet darauf hin, dass die Pläne der Opec und ihrer Alliierten bald auf den Prüfstand kommen dürften."Ein künstlich verknapptes Ölangebot wäre natürlich gut für die Ölpreise und damit auch für Royal Dutch Shell. Allerdings werde es für fast alle OPEC-Staaten (und Russland) immer schwieriger, angesichts hoher Staatsdefizite auf eine höhere Ölförderung zu verzichten. Es bleibe daher weiterhin spannend. Dementsprechend seien Öl- und Gasaktien wie Royal Dutch Shell sehr heiße Eisen. Angesichts des angeschlagenen Charts dränge sich ein Kauf aktuell nicht auf. Wer bei der Dividendenaktie bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 9,10 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:10,77 EUR -0,63% (19.10.2020, 16:15)