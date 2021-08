London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,59 GBP -0,20% (05.08.2021, 09:32)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (05.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Angetrieben von soliden Zahlen und höheren Rückzahlungen an die Aktionäre habe die Royal Dutch Shell-Aktie zuletzt wieder etwas Boden gutmachen können. Doch im heutigen Handel dürfte eine Fortsetzung dieser Entwicklung schwierig werden, denn die Ölpreise seien nun kräftig gefallen. Belastet worden seien die Ölpreise durch überraschend gestiegene Rohölvorräte in den USA.Gut möglich, dass der jüngste Aufwärtstrend der Royal Dutch Shell-Aktie durch den kräftigen Ölpreisrückgang im gestrigen Handel vorerst gestoppt werde. Dennoch würden die Aussichten für die günstig bewertete Dividendenperle gut bleiben. Anleger könnten an Bord bleiben (Stopp: 13,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,326 EUR +0,34% (05.08.2021, 09:43)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,30 EUR -0,22% (05.08.2021, 09:17)