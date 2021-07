XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (14.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF).

Der britisch-niederländische Energieriese Royal Dutch Shell wolle - und müsse - seine CO2-Emissionen in den kommenden Jahren kräftig verringern. Dazu solle massiv in Erneuerbare Energien investiert werden, aber offenbar auch in Systeme, welche die bei der Ölverarbeitung entstehenden Emissionen auffangen würden.

Shell betreibe bereits einige dieser CO2-Abscheidungssysteme (wie beispielsweise auch das norwegische Unternehmen Aker Carbon Capture). Nun plane der Konzern, eine Raffinerie und einen Chemiepark in Kanada mit einer sogenannten CCS-Anlage auszustatten. Diese solle in ihrem gesamten Lebenszyklus etwa 300 Millionen Tonnen CO2 "aufsaugen". Zum Vergleich: Aktuell würden alle CCS-Systeme weltweit pro Jahr knapp 40 Millionen Tonnen einfangen.

Bis eine finale Entscheidung getroffen werde, dürfte es allerdings noch einige Zeit dauern. Aktuell prüfe Shell, wo derart große Mengen an CO2 unterirdisch gelagert werden könnten, aber auch, wie der eingefangene Kohlenstoff etwa in Chemiebetrieben sinnvoll genutzt werden könnte.

Nachdem sich Shell beim Konzernumbau lange Zeit nur sehr gemächlich bewegt habe, gebe man nun kräftig Gas. Zahlreiche interessante Zukunftsprojekte könnten Shell bei der Reduktion der CO2-Emissionen entscheidend helfen. Für die aktuelle Kursentwicklung bleibe vor allem der Verlauf der Öl- und Gaspreise wichtig. Da diese weiterhin auf hohem Niveau verharren würden, sehe es für Shell nach wie vor gut aus.