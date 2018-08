Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (08.08.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Aktienanalyst Achim Wittmann von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) fest.Starke Ergebniszuwächse in den Segmenten Upstream (+242%) und Integrated Gas (+102%) hätten im ersten Halbjahr 2018 zu einem Anstieg des bereinigten Nettoergebnisses von 37,2% auf 10,1 Mrd. USD geführt. Das Fördergeschäft habe von höheren Öl- und Gaspreisen (Brent +24,4%) profitiert. Konzernweit habe das Unternehmen im ersten Halbjahr 3,6 Millionen Barrel Öläquivalente pro Tag (boe/d) (+0,5%) gefördert. Im Segment Upstream habe die Fördermenge mit 2,68 Mio. boe/d aufgrund von Desinvestments 5,8% unterhalb des Vorjahresniveaus gelegen. Das Segment Integrated Gas habe dagegen sowohl von hohen Produktionszuwächsen (0,96 Mio. boe/d; +23,1%) als auch von gestiegenen LNG-Verkaufsvolumen (+14,5%) berichtet. Im Downstreamsegment hätten geringere Raffineriemargen, Portfoliobereinigungen und niedrigere Beiträge des Handelsgeschäftes die Ergebnisentwicklung (-31,7%) belastet. Das Marketinggeschäft habe sich dagegen vergleichsweise stabil gezeigt.Trotz positiver Ergebnisentwicklung habe der operative Cashflow im ersten Halbjahr mit 18,9 Mrd. USD unter dem Vorjahreswert (20,8 Mrd. USD) gelegen. Vor Veränderungen im Working Capital habe sich dagegen ein Zuwachs von 10,4% auf 22,0 Mrd. USD ergeben. Nach Mittelabflüssen aus den Investitionstätigkeiten sei ein freier Cashflow in Höhe von 14,7 Mrd. USD verblieben. Die Ausschüttungssumme habe bei unveränderter Quartalsdividende (0,47 USD je Aktie) 8,2 Mrd. USD betragen. Die Nettoverschuldung habe von 65,4 Mrd. USD zum Jahresende 2017 auf 62,2 Mrd. USD reduziert werden können.Für das dritte Quartal erwarte das Unternehmen sowohl im Upstreamsegment als auch bei Integrated Gas rückläufige Produktionsmengen im Vergleich zum Vorjahresquartal.Die Kapazitätsauslastungen in den Raffinerien und Chemieanlagen sollten dagegen steigen. Der Absatz von Ölprodukten werde auf Vorjahresniveau erwartet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:28,935 EUR -0,09% (08.08.2018, 17:35)