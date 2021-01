Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,372 EUR -0,16% (08.01.2021, 15:58)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,402 EUR -0,42% (08.01.2021, 15:44)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,63 GBP -1,04% (08.01.2021, 15:48)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (08.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Mit der Aktie von Royal Dutch Shell gehe es auch im heutigen Handel wieder bergauf. Wenig verwunderlich angesichts der neuesten Meldungen. So würden die Ölpreise am Freitag erneut klettern und es habe einen weiteren positiven Analystenkommentar gegeben. Marktbeobachter hätten die steigenden Ölpreise mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten mit immer neuen Rekordständen an führenden Aktienbörsen erklärt.Am Ölmarkt würden die Preise durch die höhere Risikofreude der Anleger mit nach oben gezogen. Erdöl koste wieder so viel wie vor dem schweren Corona-Einbruch im vergangenen Frühjahr. Seit vergangenen Herbst habe vor allem die Aussicht auf flächendeckende Corona-Impfungen für starken Preisauftrieb gesorgt. Zuletzt sei die Entscheidung Saudi-Arabiens hinzu gekommen, die Ölförderung im Februar und März deutlich zu kürzen.Das größte Risiko für den Ölmarkt bleibe auf absehbare Zeit die Corona-Pandemie. In vielen Ländern habe sich die Lage wieder verschärft, was die Regierungen zu weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens veranlasst habe. Selbst in der großen Volkswirtschaft China, wo das Virus als eingedämmt gegolten habe, würden wieder neue Ausbrüche der Krankheit gemeldet und die Abriegelung von Millionen-Metropolen.Zudem habe die Credit Suisse das Kursziel für Shell von 1.550 auf 1.715 Britische Pence (umgerechnet 18,96 Euro) angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts von 2020 auf 2021, habe Analyst Thomas Adolff geschrieben. Der Ölkonzern habe 2020 bewiesen, auch mit einem schwierigen Umfeld zurechtzukommen.Anleger können nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte zur Gewinnsicherung auf 12,70 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 08.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: