Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Freitagmorgen erneut leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent koste am Vormittag 71,63 US-Dollar. Das seien 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lege um 32 Cent auf 69,13 Dollar zu.Am Donnerstag hätten die Rohölpreise mehrjährige Höchststände markiert, seien im Verlauf des Tages aber zurückgefallen. Für Belastung habe vor allem der auf breiter Front stärkere Dollar gesorgt. Ein starker Dollar verteuere Rohstoffe, die international in der amerikanischen Devise gehandelt würden. Dies dämpfe häufig die Nachfrage aus Ländern außerhalb des Dollarraums.Für Unterstützung sorge dagegen nach wie vor die entspanntere Corona-Lage in großen Verbrauchsländern wie den USA oder China. Auch in Europa habe sich die Lage in vielen Ländern entspannt. In einigen größeren asiatischen Ländern und in Südamerika sei die Virus-Situation hingegen wesentlich angespannter. Das sorge auch am Ölmarkt für tendenzielle Belastung.Auch einige Ölaktien hätten zuletzt deutlich profitieren können. BP, Chevron und Royal Dutch Shell würden deutlich über den Tiefstständen vor einigen Monaten notieren.DER AKTIONÄR bleibe für die Papiere von Royal Dutch Shell und BP mittel- bis langfristig zuversichtlich gestimmt. Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: