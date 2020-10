Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (29.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der Konzern habe von 1945 an bis zum Frühjahr 2020 kein einziges Mal die Dividende gesenkt. Die Folgen der weltweiten Lockdowns und der abgestürzten Ölpreise hätten dem Vorstand des Energieriesen keine andere Wahl gelassen. Anstatt der zuvor über Jahre hinweg gezahlten 47 US-Cent je Aktie und Quartal habe es nur noch 16,0 Cent gegeben. Doch nun erhöhe Shell bereits ein halbes Jahr später - und in einem weiterhin schwierigen Umfeld - die Ausschüttung überraschend.Demnach sollten die Anteilseigner für das abgelaufene Q3 nun mit 16,65 Cent etwas mehr bekommen. Dabei sei es für den britisch-niederländischen Mischkonzern auch zwischen Juli und September nicht wirklich rund gelaufen. So habe sich der Gewinn im Jahresvergleich von 5,9 Mrd. Dollar auf 489 Mio. Dollar in etwa gezehntelt. Im klassischen Fördergeschäft seien wegen der anhaltend niedrigen Ölpreise erneut satte Verluste eingefahren worden und auch das Gasgeschäft habe rote Zahlen geschrieben. Für einen Gewinn habe wieder einmal das stabile Downstream-Geschäft mit den vielen Raffinerien und Tankstellen des Konzerns gesorgt.Immerhin habe der bereinigte Gewinn mit 955 Mio. Dollar deutlich über den Analystenprognosen von 150 Mio. Dollar gelegen. Beim Umsatz habe man mit 44,0 Mrd. Dollar dagegen die Markterwartungen verfehlt. Indes habe Shell bekräftigt, dass man trotz des schwierigen Marktumfelds und des tiefgreifenden Konzernumbaus die Verschuldung auf 65 Mrd. Dollar reduzieren wolle.Die leichte Dividendenanhebung sei natürlich eine nette Überraschung - aber auch nicht mehr. Die nächsten Quartale dürften für den Energieriesen sehr schwer bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:10,276 EUR +3,69% (29.10.2020, 12:28)