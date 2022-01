Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

21,755 EUR -0,75% (21.01.2022, 13:33)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

21,765 EUR -1,63% (21.01.2022, 13:20)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

18,18 GBP -1,13% (21.01.2022, 13:25)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der jüngste Höhenflug der Ölpreise habe am Freitag einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Am Mittag hätten die beiden wichtigsten Rohölsorten Brent und WTI deutlich nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe zuletzt 86,87 US-Dollar gekostet. Das seien 1,51 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,60 Dollar auf 83,95 Dollar gefallen.Druck auf die Erdölpreise habe die trübe Börsenstimmung ausgeübt. Rohöl gelte als riskante Anlageklasse, die durch fallende Aktienkurse häufig in Mitleidenschaft gezogen werde. Zudem hätten Beobachter auf US-Lagerdaten vom Vortag verwiesen. Das amerikanische Energieministerium habe einen deutlichen Aufbau der landesweiten Ölvorräte gemeldet.Trotz der Abschläge würden sich die Ölpreise in Reichweite ihrer in dieser Woche erzielten mehrjährigen Höchststände halten. Für Auftrieb sorge ein knappes Angebot bei einer zugleich soliden Nachfrage. Die derzeitige Corona-Welle scheine den Bedarf an Erdöl weniger stark zu beeinflussen als vorherige Wellen, da die Omikron-Variante des Virus häufig nicht ganz so starke Symptome hervorrufe und die wirtschaftlichen Auswirkungen bisher weniger heftig ausfallen würden.Die Rohstoffexperten der Commerzbank seien der Ansicht, dass sich die Ölpreise zuletzt mehr und mehr von den Fundamentaldaten abgekoppelt hätten. Denn eine Angebotsknappheit bestehe auf Basis neuer Prognosen von OPEC und Internationaler Energieagentur nicht. Zudem habe der Markt zuletzt nur noch auf Nachrichten reagiert, die für höhere Preise gesprochen hätten. Ob sich die aktuelle Korrektur fortsetze oder das niedrigere Preisniveau als Kaufgelegenheit erachtet werde, sei ungewiss.Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: