Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien zuletzt kaum zu bremsen gewesen. Auch der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) sei weiter gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitgeteilt habe, habe der Korbpreis am Mittwoch 80,65 US-Dollar je Barrel (159 Liter) betragen. Das seien 20 Cent mehr als am Dienstag gewesen. Die OPEC berechne den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.Am heutigen Donnerstag würden jedoch Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie Lagerdaten aus den USA die Ölpreise etwas ausbremsen. Putin habe von "Rekordmengen" an Gaslieferungen nach Europa gesprochen. Da die derzeit hohen Gaspreise laut Experten zunehmend drohen würden, auf den ohnehin angespannten Rohölmarkt überzugreifen, dürfte eine Entspannung am Gasmarkt auch am Erdölmarkt zu spüren sein.Belastet worden seien die Ölpreise zudem durch Vorratsdaten aus den USA. Nach Angaben des Energieministeriums seien die Rohölbestände in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Größere Lagerbestände würden der aktuellen Knappheit an Erdöl entgegenwirken und das hohe Preisniveau dämpfen.Die Aktie des europäischen Ölriesen Royal Dutch Shell präsentiere sich aber weiterhin stark. Sie könne am heutigen Donnerstag erneut leicht zulegen. Dabei profitiere das Papier auch von einigen positiven Analystenkommentaren.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht auf "buy" mit einem Kursziel von 1.860 Pence belassen. Der Analyst Jon Rigby habe dem Energiekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine solide Öl- und Gasförderung attestiert.Und auch die Investmentbank Jefferies habe die Einstufung für Royal Dutch Shell auf "buy". Der Zwischenbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal sei vorteilhaft ausgefallen, habe Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Der Fokus liege dabei besonders auf dem erzielten Cash Flow.Auch "Der Aktionär" sei für die Aktie von Royal Dutch Shell nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Anleger bleiben an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Royal Dutch Shell-Aktie. Der Stoppkurs sollte zur Absicherung bei 14,70 Euro platziert werden. (Analyse vom 07.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)