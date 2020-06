Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,284 EUR +4,17% (05.06.2020, 11:03)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.444,20 GBp +3,96% (05.06.2020, 11:03)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (05.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des britisch-niederländischen Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Mit der Royal Dutch Shell-Aktie gehe es auch im heutigen Handel wieder deutlich aufwärts. Rückenwind erhalte der Titel dabei auch von anziehenden Ölpreisen. So verteuere sich etwa Brent-Öl um 2,1 Prozent, bei WTI sind es 1,9 Prozent. Ob sich diese Erholung fortsetze, werde sich in den nächsten Tagen entscheiden.Denn die russische Nachrichtenagentur Tass habe berichtet, dass an diesem Samstag ein Treffen der Ölminister des Verbundes Opec+ stattfinden solle. Offiziell sei das Treffen für den 9. bis 10. Juni vorgesehen gewesen. Zuletzt habe es große Unsicherheit gegeben, ob und wann das Treffen stattfinde.Der Irak sei laut dem Bericht den großen Förderländern wie Russland und Saudi-Arabien entgegengekommen. Er habe eingeräumt, dass er Probleme bei der beschlossenen Senkung der Förderung gehabt habe. Im Juli solle dies aber nachgeholt werden.Laut Medienberichten möchten Russland und Saudi-Arabien die derzeit geltenden Beschränkungen der Rohölförderung um einen Monat verlängern. Beide Länder hätten andere Staaten dazu aufgerufen, ihre Förderung stärker zu reduzieren, da sie sich zuletzt nicht an die beschlossenen Quoten gehalten hätten. Neben dem Irak hätten Nigeria und Kasachstan im Fokus der Kritik gestanden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,356 EUR +4,23% (05.06.2020, 11:17)