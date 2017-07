LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,77 GBP +0,92% (25.07.2017, 11:45)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten.(25.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktie: Chartbild sieht nicht gut aus - Langfristig aber liegen lassen! AktienanalyseThorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät langfristigen Investoren die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) liegen zu lassen.Der Aktienprofi beziehe sich auf eine Studie von Goldman Sachs, wonach Royal Dutch Shell bei der Kostenreduzierung super vorankomme. Man werde auch in diesem Jahr in der Lage sein, die Dividendenrendite von über 7% aufrechtzuerhalten. Der nächste Stichtag sei der 10. August. Was die kurzfristig orientierten Trader betreffe, sehe der Chart der Royal Dutch Shell-Aktie nicht besonders gut aus, denke der Börsenexperte. Es sei abzuwarten, wie die Bodenbildung weiter vonstattengehe. Man solle auch die Ölpreise im Auge behalten.Langfristig orientierte Anleger sollen die Royal Dutch Shell-Aktie halten, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.07.2017)Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:23,33 EUR +1,06% (25.05.2017, 11:41)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:23,325 EUR +0,61% (25.07.2017, 11:58)