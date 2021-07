London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (16.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Durch das historische Urteil eines Gerichts in Den Haag sei das Jahr 2021 jetzt schon das wohl bedeutendste Jahr in der Firmengeschichte von Royal Dutch Shell. So wie es aktuell aussehe, könnte es angesichts kräftig gestiegener Öl- und Gaspreise aber auch eines der profitabelsten Jahre der Historie des Energieriesen werden.Denn immer mehr Analysten würden damit rechnen, dass es Royal Dutch Shell in diesem Jahr wieder gelingen dürfte, beim Nettogewinn wieder einmal die Marke von 20 Mrd. USD zu übertreffen. Aktuell liege der Durchschnitt laut den Daten von Bloomberg bei 19,5 Mrd. USD. Zum Vergleich: Im Vorkrisenjahr 2019 habe Royal Dutch Shell einen Überschuss von 15,8 Mrd. USD erzielt. Im Vorjahr sei aufgrund eingebrochener Ölpreise und kräftiger Sonderabschreibungen noch ein historischer Verlust von 21,7 Mrd. USD angefallen.Mit einem Gewinn von 20 Mrd. USD würde das KGV des Energieriesen lediglich bei 8 liegen. Auch gemessen am KBV von 0,9 sei die Royal Dutch Shell-Aktie sehr günstig bewertet. Natürlich hänge diese niedrige Bewertung damit zusammen, dass das Unternehmen vor einer noch nie dagewesenen Herausforderung stehe, von einem der weltgrößten CO2-Emittenten zu einem klimaneutralen Konzern zu werden. Angesichts der vielen verschiedenen Projekte, die Royal Dutch Shell bereits angestoßen habe, könnte das Jahr 2021 rückblickend aber auch in dieser Hinsicht als historisch eingestuft werden. Anleger könnten weiter zugreifen, der Stoppkurs sollte bei 13,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2021)