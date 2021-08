Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Royal Caribbean Cruises Ltd.:



Royal Caribbean Cruises Ltd. (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) ist das weltweit zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen mit Sitz in Monrovia (Liberia) und operativer Hauptzentrale in Miami (USA). Es verfügt über die fünf Tochtergesellschaften Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Pullmantur (zu der auch die Fluggesellschaft Wamos Air gehört), Azamara Club Cruises und Silversea Cruises. Darüber hinaus hält das Unternehmen 50% der Anteile von TUI Cruises. (04.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Caribbean Cruises-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Royal Caribbean Cruises-Aktie (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Royal Caribbean habe wenig erfreuliche Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. So habe der Anbieter von Kreuzfahrten sowohl bei den Erlösen als auch beim Ergebnis die Erwartungen der Analysten verfehlt. Und: Die Delta-Variante bremse offenbar derzeit die Buchungen. Die Aktie gehe auf Tauchstation.Konkret müsse der Kreuzfahrt-Spezialist einen Verlust von 5,06 Dollar pro Aktie hinnehmen. Immerhin weniger als im Vorjahr. Damals hätten 7,83 Dollar Miese je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Analysten hätten mit einem Minus von 4,67 Dollar je Aktie gerechnet.Auch beim Umsatz seien die Prognosen der Experten nicht erfüllt worden. Während die Experten 148 Millionen Dollar als Wert im Durchschnitt auf ihren Zetteln stehen gehabt hätten, habe Royal Caribbean (RCL) im zweiten Quartal Erlöse von lediglich 50,9 Millionen Dollar verzeichnet.Das Unternehmen habe gesagt, dass die Buchungen im Vergleich zum ersten Quartal um 50 Prozent gestiegen seien. "Insgesamt entspricht die Buchungsaktivität für 2021 dem erwarteten Kapazitätsanstieg - zu Preisen, die höher sind als 2019", so Royal Caribbean in seiner Pressemitteilung. Es sei allerdings noch zu früh, um über die Auswirkungen der Delta-Variante auf die Buchungen zu urteilen. Dennoch habe das Unternehmen einen spürbaren Einfluss auf die kurzfristigen Buchungen festgestellt. Das Jahr 2022 bleibt jedoch weiterhin stark; insbesondere die Frühjahrs- und Sommermonate entwickeln sich gut", so das Unternehmen.Die Royal Caribbean Cruises-Aktie verliere am Mittwoch rund vier Prozent. Auch die Konkurrenten Carnival (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) und Norwegian Cruise (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) würden in den Abwärtssog geraten und 1,8 beziehungsweise 2,5 Prozent verlieren.Die Zahlen seien schlechter als erwartet ausgefallen. Zudem sei die Delta-Variante ein Unsicherheitsfaktor. Dennoch glaubt DER AKTIONÄR mittelfristig an das (große) Comeback der Kreuzfahrt-Branche, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Royal Caribbean Cruises-Aktie. (Analyse vom 04.08.2021)