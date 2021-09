Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Streaminggeräte wie Fire TV, Apple TV und Google Chromecast bekämen nun auch in Deutschland Konkurrenz: Der US-Streamingriese Roku, einer der führenden Hersteller von TV-Streaminggeräten aus den USA, werde seine Geräte noch in diesem Jahr auf den deutschen Markt bringen. Das habe das Unternehmen am Dienstag in Berlin angekündigt.Über die Sticks und Settopboxen von Roku könne man zum einen globale Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ empfangen. Roku wolle in Deutschland aber auch lokale Dienste von Sky Ticket, TV NOW (RTL+) und Seven.One Entertainment integrieren.Zum Deutschland-Start trete Roku allerdings nicht mit der kompletten Produktpalette an. In den USA und anderen Ländern bestücke das Unternehmen auch die Geräte von TV-Herstellern wie Hisense und TCL mit seinem Betriebssystem, das sämtliche Bereiche des Smart TVs abdecke, nicht nur die Streamingkomponente.In Deutschland beschränke sich Roku dagegen vorerst auf seine eigene Hardware, die an einen beliebigen Fernseher eingestöpselt werden könne. Nicht verfügbar in Deutschland seien auch die Inhalte, die Roku in den USA unter der eigenen Marke in einem Streaming-Kanal anbiete. Welche konkreten Player zu welchen Preisen in Deutschland verfügbar sein würden, wolle Roku erst später veröffentlichen.Die Roku-Aktie gehöht auf die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2021)Mit Material von dpa-AFX