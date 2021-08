Börsenplätze Roku-Aktie:



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/ Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (05.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Aktie von Roku vergangene Woche ihren Aufwärtstrend gebrochen habe, sei das Papier in einen Abwärtstrend übergegangen - und dieser habe sich nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen noch einmal beschleunigt.Rund sechs Prozent würden die Aktien von Roku im frühen US-Handel tiefer notieren. Dabei hätten die Q2-Zahlen die Schätzungen der Analysten übertroffen. Roku habe ein Umsatzwachstum von 81 Prozent auf 645 Millionen Dollar bei einem Gewinn von 0,52 Dollar je Aktie gemeldet. Analysten hätten nur einen Umsatz von 618 Millionen Dollar bei Gewinnen je Aktie von 0,13 Dollar erwartet.Enttäuschend gewesen seien jedoch die gegenüber dem Vorquartal um eine Milliarde auf 17,4 Milliarden Stunden gesunkene Streaming-Dauer. Auch die Zahl der aktiven Accounts sei nur auf 55,1 Millionen Nutzer gestiegen und habe damit unter den erwarteten 55,8 Millionen gelegen.Was den "Aktionär" allerdings unverändert an der Aktie von Roku störe, sei die hohe Bewertung mit einem 21er KUV jenseits der 20. Bevor hier aufgrund solider Langfrist-Aussichten zugegriffen werden kann, braucht es einen kräftigeren Rücksetzer, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Roku-Aktie. (Analyse vom 05.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link