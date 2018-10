Die Nervosität dürfte aufgrund der erwarteten Verknappung von Öl im vierten Quartal weiterhin hoch bleiben. Grundsätzlich habe die Stimmung unter den Rohstoffspekulanten Anfang Oktober gedreht und werde seitdem besser. Somit habe auch der Abwärtssog auf die Preise von dieser Seite nachgelassen. Die Analysten der DekaBank würden an der Aussicht festhalten, dass die Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft zwar schwächer werde, aber der Aufschwung erhalten bleibe. Dies sei nach wie vor ein wichtiger Pfeiler für die globale Rohstoffnachfrage. Die vielen, insbesondere politischen Risikofaktoren hingegen könnten jederzeit für stärkere Preisschwankungen sorgen.



Die Entwicklung der Rohstoffpreise werde langfristig vom Zusammenspiel zwischen physischem Angebot und Nachfrage bestimmt. Bis vor ein paar Jahren seien die Rohstoffmärkte stark durch die steigende Rohstoffnachfrage in den Schwellenländern aufgrund des wirtschaftlichen Aufholprozesses dominiert worden. Die bis zur Finanzkrise deutlich gestiegenen Preise hätten damals eine Investitionswelle im Rohstoffsektor losgetreten. In dieser Zeit seien die Produktionskapazitäten bei vielen Rohstoffen sogar so spürbar ausgeweitet worden, dass nicht nur die steigende Nachfrage problemlos habe bedient werden können, sondern zunehmend Überkapazitäten bei der Rohstoffproduktion entstanden seien. Die Folge sei ein über mehrere Jahre herrschender Abwärtstrend der Rohstoffpreise gewesen, der seit 2016 beendet sei. Das niedrige Preisniveau habe bewirkt, dass die Investitionstätigkeit gebremst worden sei.



Angesichts unserer Erwartung eines anhaltenden globalen Wirtschaftswachstums gehen wir im Prognosezeitraum weiterhin von in der Tendenz leicht steigenden Rohstoffpreisen aus, so die Analysten der DekaBank. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffinvestitionen starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Oktober/November 2018)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rohstoffpreise überraschten in den vergangenen Wochen mit einem nennenswerten Anstieg, der sich recht homogen über alle Rohstoffsegmente hinweg erstreckte, so die Analysten der DekaBank.Von der Aktienmarktkorrektur in der ersten Oktoberhälfte hätten sich die Rohstoffmarktteilnehmer bislang nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Aufwärtsbewegung bei den Rohstoffpreisen sei lediglich in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Im Vormonatsvergleich hätten sich die Industriemetalle recht stark verteuert, auch aufgrund des vorhandenen Aufholpotenzials. Denn die Industriemetallnotierungen hätten sich im bisherigen Jahresverlauf schwach entwickelt, was nur teilweise durch die globale Angebots- und Nachfragesituation gerechtfertigt gewesen sei. Das Plus bei den Energierohstoffen sei zwischenzeitlich aufgrund gestiegener Ölpreise viel stärker ausgefallen.