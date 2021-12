Paris (www.aktiencheck.de) - Bis vor einer Woche sah das Gesamtbild rund um Öl noch recht gut aus: Der Schmierstoff der Weltwirtschaft hatte einen kleinen Rücksetzer gerade gut weggesteckt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Auch das zusätzliche Angebot aus US-Lagern sei am Markt verpufft. Doch dann sei Omikron gekommen. Die neue Virus-Variante habe vor allem den Ölmarkt erfasst. Der Gedanke der Marktteilnehmer: Neue Lockdowns würden die Wirtschaftsaktivität deutlich bremsen, und infolgedessen würde auch weniger Öl gebraucht. Was bedeute das nun?



Nicht auszuschließen, dass der jüngste Einbruch des Ölpreises in erster Linie psychologischer Natur sei. Andererseits würden sich die Risiken nicht von der Hand weisen lassen: Eine neue Virus-Variante, die den Impfschutz umgehe, könnte die Pandemie neu starten lassen - kein Wunder, dass das konjunktursensitive Öl zuerst reagiere. Doch nach der Kursbewegung des vergangenen Freitags und des weiteren Verfalls des Ölpreises unter die Marke von 70 Dollar würden große Teile der aktuellen Sorgen eingepreist erscheinen. Da zudem in vielen Ländern der Erde eine Impfpflicht immer wahrscheinlicher werde und die großen Hersteller wie BioNTech oder Moderna binnen Monaten Abhilfe gegen Omikron in Aussicht gestellt hätten, könnte Brent auf dem aktuellen Niveau einen Boden ausbilden. Würden weltweite Lockdowns ausbleiben und sorge die neue Variante nicht für einen Neustart der Pandemie, bleibe das positive Gesamtbild rund um Brent intakt. Im Worst Case dürfte es bei Rohöl aber erneut nach unten gehen. Kurzum: Sicher scheine derzeit wohl nur, dass Öl in den kommenden Tagen wahrscheinlich nicht zur Ruhe kommen werde. (03.12.2021/ac/a/m)



