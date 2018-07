Wien (www.aktiencheck.de) - Während im Energiebereich die Aufkündigung des Atomdeals mit dem Iran in Kombination mit weiteren Rückgängen bei den Lagerdaten zu steigenden Kursen führten, mussten Industriemetalle und Edelmetalle Kursrückgänge verbuchen, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.



Ängste vor einer stärkeren Konjunkturabschwächung (vor allem in den Emerging Markets) und ein deutlich stärkerer US-Dollar hätten sich als Belastungsfaktoren erwiesen. Aufgrund einer angespannteren Angebots-/Nachfragesituation und einer attraktiveren Kurvenstruktur (backwardation) würden die Experten für die Assetklasse in den nächsten Monaten eine positive Kursentwicklung erwarten. (09.07.2018/ac/a/m)





