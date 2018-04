Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Haupt-Rohstoffindices (u.a. S&P GSCI YTD: +6%; TRI/CRB YTD: +2%) weisen seit Jahresbeginn 2018 Anstiege auf und entwickelten sich damit besser als die Aktienmärkte (S&P 500 YTD:-1%; STOXX Europe 600 YTD: -3%), so die Analysten von Independent Research.



Die Rohstoffindices seien durch die USD-Abwertung (USD-Index YTD: -3%), das Schwergewicht Rohöl (Brent/WTI YTD: +9% bzw. +11%) sowie gestiegene Unsicherheiten (Handelskonflikt USA vs. Rest der Welt, Konflikt Westen vs. Russland), was Gold geholfen habe, gestützt worden. Die Aktienmärkte hätten dagegen unter dem Handelskonflikt sowie dem US-Arbeitsmarktbericht für Januar 2018 gelitten. Dieser habe zum ersten Mal seit längerer Zeit Lohndruck signalisiert (eventuell erhöhter Handlungsdruck für die FED). Die europäischen Aktienindices seien zudem durch die Euro-Stärke belastet worden. (Investment Navigator Q1 2018) (19.04.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.