MöglichesÜberangebot



Ein kräftiger Anstieg der Edelstahlproduktion in China (Prognose 2020: +3%), aber auch in Indonesien (+13%) habe maßgeblich die Nickelpreise befeuert. Die Notierungen seien seit ihrem Tief im März massiv um mehr als 45% gestiegen.Das gehe aber nicht nur aufs Konto der höheren Stahlproduktion. Ein weiterer Treiber sei der Markt für Elektrofahrzeuge (EVs). Das Metall werde für die Batterieproduktion auf Basis von Nickel, Mangan und Kobalt (NMC) benötigt. In Deutschland hätten reine EVs und Plug-In-Hybride im Oktober 17,6% Marktanteil bei den Neuzulassungen erreicht - Rekord. Im Gesamtjahr 2020 könnten EVs europaweit einen Neuzulassungsanteil von 10% erreichen.



Kontrollierte Erhöhung



Nach harten Verhandlungen hätten die OPEC und ihre Partner (OPEC+) sich darauf geeinigt, die Ölfördersenkungen 2021 langsamer als zuvor geplant zu lockern. Der fragile Markt erhalte damit mehr Zeit, das zusätzliche Angebot aufzunehmen. Anstelle der vor einiger Zeit vereinbarten 1,7 Millionen Barrel pro Tag würden die OPEC+-Staaten im Januar 500.000 Barrel pro Tag mehr auf den Markt bringen. Derzeit drossele die Allianz ihre Tagesproduktion noch um 7,7 Millionen Barrel - rund 8% des weltweiten Angebots. Außerdem hätten die Öl-Minister monatliche Beratungen vereinbart,um abzustimmen, wie die Produktion in den folgenden Monaten angepasst werden solle. Dies lasse für die Zukunft eine gewisse Flexibilität erwarten. Nach der Einigung seien die Ölpreise der Nordsee-Sorte Brent auf das höchste Niveau seit dem 6. März 2020 gestiegen. Dass Öl zur Lieferung in einem Jahr nun etwas billiger sei als Öl zur sofortigen Lieferung, signalisiere aktuell eine robuste Nachfrage. Sollte die Corona-Pandemie durch Impfstoffe eingedämmt werden, bestehe für die Ölpreise2021 ein moderates Aufwärtspotenzial. (Perspektiven Dezember 2020) (14.12.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Frühindikator für die Erholung der Weltwirtschaft nach dem Corona-Schock ist der Anstieg der Stahlproduktion in der EU im Oktober um 13% gegenüber dem Vormonat, so die Analysten von Postbank Research.Entsprechend würden die Notierungen anziehen: Im November sei der Preis für warmgewalztenStahl (Hot-Rolled Coil, HRC) auf über 530 Euro pro Tonne gestiegen - ein Plus von gut 25% im laufenden Jahr. Dieser Trend könnte sich fortsetzen, weil die Produzenten aktuell nicht mit der Nachfrageerholung Schritt halten würden. Knapp 20% der Hochofenkapazität in Europa lägen noch still.Außerdem werde für 2020 mit einem Importrückgang von 15% gerechnet. Chinas Stahlexporte in die EU seien bislang um netto 39% gesunken. Auch aus der Türkei, dem größten Stahllieferanten nach Europa, werde wegen Wettbewerbsverstößen türkischer Produzenten weniger geliefert.