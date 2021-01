Bonn (www.aktiencheck.de) - Gewinner des Jahres 2020 unter den Rohstoffen war Eisenerz, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



An der Börse in Singapur habe dessen Preis im Jahresverlauf mehr als 60 Prozent auf 155 US-Dollar je Tonne zugelegt. 2021 starte, wie 2020 aufgehört habe: Mittlerweile hätten die Preise 171 US-Dollar je Tonne und somit Zehn-Jahres-Hochs erklommen. Die Gründe für die Rally des zur Stahlherstellung benötigten Metalls seien unverändert. Neben Australien exportiere Brasilien zwar nach vorübergehenden Produktionsunterbrechungen wieder große Mengen Eisenerz; diese seien aber nicht ausreichend, um Chinas Bedarf an Metall zu befriedigen. Das Reich der Mitte habe im vergangenen Jahr 1,17 Milliarden Tonnen und somit 9,5 Prozent mehr als 2019 importiert. Wegen einer anstehenden Aufstockung der gesunkenen Lagerbestände in Chinas Häfen und potenziell steigender Nachfrage nach Eisenerz und nach Stahl in anderen Teilen der Welt könnten die Eisenerzpreise kurzfristig weiteres Potenzial besitzen. Ulrich Stephan von Postbank Research erwarte jedoch mittelfristig nachgebende Preise, da bei diesem Preisniveau das Angebot im Jahresverlauf stark zulegen dürfte. (19.01.2021/ac/a/m)





