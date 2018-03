Anderweitige Preisunterstützung sei indes vonseiten der OPEC in Person des Saudi-Arabischen Energieministers Kahlid Al-Falih gekommen, der in einem Interview Andeutungen zu einer potenziellen Verlängerung der OPEC-Förderbeschränkungen sowie der Zusammenarbeit zwischen OPEC und Russland bis in 2019 gegeben habe. Die an der Förderbeschränkung beteiligten Staaten seien über die Entwicklungen zufrieden, wüssten aber auch, dass erst rund zwei Drittel des Ziels der Reduktion der Rohöl-Lagerbestände auf ihren fünfjährigen Durchschnittswert erreicht seien.



Mit Blick auf die kommende OPEC-Sitzung am 22. Juni würden Marktbeobachter ebenso von einer potenziellen Zieländerung vom Fünfjahresdurchschnitt auf einen Siebenjahresdurchschnitt sprechen, was faktisch einer zeitlichen Ausweitung der Förderbeschränkung gleich käme. In Anbetracht des im Vergleich zum Nachfragewachstum überproportional starken non-OPEC-Förderwachstums würden die Experten eine Weiterführung der Förderbeschränkung als maßgebliche Bedingung für eine Beibehaltung der aktuellen Preisniveaus an den Rohölmärkten erachten.



Insgesamt würden die Experten die derzeitigen Preisniveaus jedoch als maßgeblich Sentiment getrieben bewerten, befeuert durch die geopolitische Lage im Iran. Dies spiegle sich besonders an den Terminmärkten wieder, auf denen sich deutliche Ausweitungen der Handelsvolumina und stark übergewichtete Long-Positionen zeigen würden. Negativfaktoren - wie der aktuell fortschreitende Handelskonflikt zwischen der USA und China, die US-Leitzinserhöhungen und drohende Überangebotssituationen im Falle ausbleibender Verlängerungen der OPEC-Förderbeschränkungen - werden an den Rohölmärkten nach Auffassung der Experten derzeit untergewichtet.



In der aktuellen Gemengelage würden die Experten, auch bedingt durch das Erreichen der wichtigen 70 USD Marke und der dadurch auslösenden charttechnischen Handelssysteme, ein Risiko erhöhter Volatilität an den Märkten erwarten. Der Einfluss der US-Außenpolitik auf die Rohölpreise bleibe im Hinblick auf die im Mai anstehende Neubewertung des Iran-Abkommens im Fokus. (26.03.2018/ac/a/m)





Getrieben von der geopolitischen Sorge vor erneuten Sanktionen der USA gegen die iranische Erdölindustrie setzten die globalen Rohölpreise in der vergangenen Woche - nach einem zuvor stärker durch Fundamentaldaten getriebenen März - zu einer deutlichen Rally an und schlossen am Freitag mit 70,45 USD pro Barrel Brent um 6,4% fester als in der Vorwoche, so die Analysten der Nord LB.Mit ähnlicher Steigerungsrate habe die amerikanische Sorte WTI mit am Freitag bei 65,88 USD pro Barrel geschlossen. Während es in der jüngsten Vergangenheit zunehmend zu rhetorischem Säbelrasseln zwischen den verfeindeten OPEC-Staaten Iran und Saudi Arabien gekommen sei, habe der USA-Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman - bei dem das Vorgehen gegen den gemeinsamen Feind Iran zur Sprache gekommen sein werde - am Dienstag den Startschuss zur Einpreisung erneuter US-Sanktionen gegen den Iran gegeben.