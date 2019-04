Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise kletterten jüngst auf den höchsten Stand seit vier Monaten, so die Analysten der DekaBank.Während am Ölmarkt zur Jahresmitte 2018 - auch aufgrund der erwarteten US-Sanktionen gegen den Iran - noch Angst vor Knappheit geherrscht habe, habe sich dies gegen Ende 2018 umgekehrt. Einige große Produzenten wie Saudi-Arabien, Russland und die USA hätten ihre Ölförderung im Verlauf von 2018 ausgeweitet, um die iranische Angebotslücke zu füllen. Mit dem faktischen Wegfall der Sanktionseffekte gegen den Iran (aufgrund umfangreicher Ausnahmen) sei der globale Ölmarkt Ende 2018 überraschend in eine Überversorgung gerutscht. Deshalb hätten die OPEC-Länder zusammen mit Russland ab 2019 eine Produktionsdrosselung beschlossen, die den weltweiten Ölmarkt im ersten Quartal 2019 wieder weitgehend ins Gleichgewicht gebracht habe.Nun gelte es, diese Balance zwischen globaler Nachfrage und globalem Angebot zu halten. Die weltweite Nachfrage nach Rohöl dürfte in den kommenden Jahren aufgrund der geringeren Wachstumsdynamik nur moderat zunehmen. Nicht zuletzt wegen der stark steigenden US-Ölförderung sei für den Prognosezeitraum kein Versorgungsengpass am Rohölmarkt zu erwarten. Die Analysten würden damit rechnen, dass der Ölpreis bis Ende 2020 im Durchschnitt etwas über 60 US-Dollar verharren werde, wobei auch mittelfristig ein nennenswerter Preisaufschlag der Sorte Brent gegenüber WTI bestehen bleiben werde. (April/ Mai 2019) (10.04.2019/ac/a/m)