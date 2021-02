Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Paris (www.aktiencheck.de) - Norwegen ist ein reiches Ölland, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Dies zeige auch ein Blick auf den billionenschweren Staatsfonds des Landes, der die Öl-Milliarden unter anderem in Zukunftstechnologien investiere. Immer wenn sich an den Rohstoffmärkten eine Hausse abzeichne, würden sich auch die jeweiligen Währungen positiv entwickeln. Zuletzt sei das beim Kanadischen Dollar, beim Russischen Rubel und der Norwegischen Krone geschehen. Für europäische Anleger biete sich vor allem letztere Währung als sicherer Hafen an: Norwegen sei zwar kein Mitglied der EU, pflege aber dennoch enge Beziehungen zur Union. Im Gegensatz zu Russland sei das Land zudem politisch stabil. Für die Krone seien das gute Rahmenbedingungen.



Für die Krone spreche aber nicht nur der aktuell robuste Ölpreis. Auch aufgrund der weiteren pandemischen Entwicklung könnte die Krone zum Euro weiter aufwerten. Während innerhalb der EU das oft zitierte Impfchaos anhalte, schreite die Entwicklung in Norwegen zügiger voran. Und auch einige Wirtschaftsdaten würden überzeugen. Während das EU-Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal um 0,7 Prozent nachgegeben habe, habe die Wirtschaftsleistung in Norwegen um 0,6 Prozent zugelegt. Anleger würden gut daran tun, sich bei ihren Entscheidungen an bestehenden Trends zu orientieren. Und: Aktuell spreche nicht allzu viel dafür, dass sich an der grundlegenden Tendenz der Krone im Vergleich zur Gemeinschaftswährung etwas ändern sollte. (26.02.2021/ac/a/m)

