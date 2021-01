Die Corona-Rezession werde im Jahr 2021 aufgrund der vorhandenen Impfmöglichkeiten überwunden werden. Die rasche Erholung der Weltwirtschaft dürfte auch einen Anstieg des globalen Rohölkonsums nach sich ziehen, nachdem die Nachfrage im Jahresdurchschnitt 2020 insbesondere aufgrund der zwei Corona-Wellen das erste Mal seit 2009 gesunken sein dürfte. So werde im Prognosezeitraum immer wieder im Fokus stehen, ob und in welchem Ausmaß freiwillige Produktionskürzungen seitens der Mitglieder der OPEC+ benötigt würden.



Die Fracking-Industrie in den USA werde unter dem neuen Präsidenten Biden nicht mehr die Unterstützung erfahren, wie dies unter der Präsidentschaft von Trump der Fall gewesen sei. Es werde aber erwartet, dass sich die US-Ölförderung auf einem hohen Niveau stabilisieren werde.



Die so genannten Break-Even-Produktionspreise würden im Prognosezeitraum bestimmend für das allgemeine Ölpreisniveau bleiben. Diese würden sich aus den aktuellen Produktionskosten zuzüglich der Kosten für genehmigte weitere Förderprojekte errechnen. Die Break-Even-Preise würden sich wohl zwischen 15 US-Dollar (Naher Osten) und mehr als 40 US-Dollar (Ölsande und Fracking) bewegen. Allerdings würden die meisten Ölförderländer deutlich höhere Ölpreise brauchen, um ihre Staatshaushalte ausgeglichen zu halten (Russland brauche etwa 50 US-Dollar, Ecuador und die afrikanischen Förderstaaten sogar über 100 US-Dollar). In diesem Umfeld würden die Analysten der DekaBank im Prognosezeitraum moderate Ölpreisanstiege erwarten. (Ausgabe Januar 2021) (18.01.2021/ac/a/m)







Zu Beginn des neuen Jahres erklomm der Preis für ein Barrel der Rohölsorte Brent 55 US-Dollar, der WTI-Preis überstieg die Marke von 50 US-Dollar, so die Analysten der DekaBank.Ausschlaggebend hierfür sei die freiwillige Produktionskürzung Saudi-Arabiens für Februar und März um 1 Mio. Barrels pro Tag gewesen, um Anstiege bei der Ölproduktion beispielsweise in Libyen auszugleichen. Dauerhaft die Ölpreise so hoch zu halten, werde jedoch in mehrerlei Hinsicht schwierig werden: Hohe globale Lagerbestände, ausreichend freie Produktionskapazitäten, eine weiterhin starke US-Ölförderung und die Trittbrettfahrer-Problematik innerhalb der OPEC+ dürften eine starke und nachhaltige Verteuerung von Rohöl verhindern. Die Analysten der DekaBank würden nach einer möglichen kurzfristigen Preiskorrektur mit nur moderaten Ölpreisanstiegen im Prognosezeitraum rechnen.